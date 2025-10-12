Paula Tamargo

Una multitud en el Mercadón de otoño de Grado: así fue la cita comercial en la villa

Mucho público y ambiente festivo en Grado, que celebró su Mercadón de otoño durante una mañana soleadísima que contibuyó a que el parque de Arriba estuviera a rebosar. Quesos, embutidos, miel, conservas, pan, repostería, arándanos y otros productos hicieron las delicias de los visitantes, que no solo miraron sino que compraron, tal y como destacaron los responsables de los distintos puestos de productos agroalimentarios. "Ha habido venta desde primera hora y hay mucha gente. Todo está yendo muy bien, aunque en Grado siempre va bien, no falla, estos mercadones siempre funcionan", destacaba este domingo al mediodía Beatriz Rodríguez, de La Casa Vieya, de Cangas de Onís y que comercializó un queso gamonéu que atrajo a numerosos visitantes.