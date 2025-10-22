Paula Tamargo

Despedida con los himnos de Grado y de Asturias a la Marquesa de la Vega de Anzo

Emoción en la misa con la que se despidió a la Marquesa de la Vega de Anzo, Pilar González del Valle, en Grado, que descansará para siempre en la iglesia parroquial de la villa. El cariño que se le tenía en el concejo al que tanto amó se dejó notar en los muchos vecinos que asistieron y en las coronas de flores que familias de la localidad y clubes como el Mosconia hicieron llegar para la ceremonia celebrada en el templo de la capital moscona. Entre quienes acudieron a dar el pésame el alcalde de Grado, José Luis Trabanco, y la regidora de Gijón, Carmen Moriyón.