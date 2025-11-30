Paula Tamargo

Así se ve el mercado más antiguo de Asturias

Que Grado tiene el mercado más antiguo de Asturias es orgullo local conocido. ¿Pero tiene también la villa el más largo del Principado? Es muy posible que así sea si lo que se valora es la longitud en línea recta que alcanza el de los domingos: desde Cimadevilla hasta el parque de Abajo es de cerca de un kilómetro. No se cuenta el espacio que ocupa el mercadillo de segunda mano de la calle Asturias, que también forma parte de la cita dominical y añadiría unos metros más al recorrido repleto de puestos y que se suma a la gran oferta del comercio tradicional moscón, que abre también en este festivo. Más información