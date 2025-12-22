Paula Tamargo

"Hay un amigo en mí": así se interpretó en Grado la popular composición para la película de Disney

Vibrante, ameno y entrañable, con un repertorio variado, moderno y en el que no podían faltar los villancicos y los temas propios de estas fechas. La Schola Cantorum de Grado ofreció este domingo por la tarde su concierto de Navidad y una vez más encantó al público que abarrotó el Centro Cultural de la villa. "Estuvo muy bien, genial", destacó Eva Fernández, que acudió con amigas a una cita en la que la calidad musical y la puesta en escena que distinguen a esta agrupación coral recibieron largas ovaciones a cada una de sus interpretaciones. Más información