Paula Tamargo

Los Reyes hacen su magia en Grado

Los Reyes Magos lo lograron. Pese a la amenaza de lluvia salieron en cabalgata por las calles de Grado para que los niños y niñas pudieran disfrutar de su presencia y pudieron realizar casi todo el recorrido antes de que empezaran a caer las primeras gotas de agua. Fue cuando la comitiva, que había salido desde el polideportivo, estaba ya por el centro de la villa, en la zona de General Ponte. El chubasco cogió fuerza en pocos minutos, pero cuando la mayoría de la gente estaba ya cerca de El Frontón, espacio a cubierto donde se celebró la recepción real y se sirvió una chocolatada. Más información