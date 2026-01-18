La canción que triunfa entre los moscones: así suena la composición de Noé Coto

Noé Coto es el compositor de la canción de la que se lleva hablando en Grado desde hace semanas. El joven ha creado una melodía moderna, pegadiza, con una letra en la que repasa lugares y símbolos de la villa, además de hacerlo con expresiones y palabras características de los vecinos del municipio. El estribillo empieza con un "Anda nin/yes de grao y se nota/ yes moscón", la frase que va acompañada de una mayor intensidad musical. Después prosigue así: "Grao, Grao, villa moscona/orgullu que nun se va/entre Santiago y Santana/la fiesta vuelve a sonar/los moscones de oro, brillando/y la 'fabera' siempre mirando". Más información