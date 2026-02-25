Sara Arias

Habla el hostelero del "caso Trastévere": "Hay que esperar para ver si recurrimos o no la sentencia"

Bernardo Álvarez, conocido como el "hostelero crucificado" de Grado, aún no ha analizado con detalle con su abogado la sentencia que condena al Ayuntamiento y al Principado a abonar más de 355.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial y daños morales por el cierre de su gastrobar "Trastévere", para el que había obtenido todas las licencias previamente. Hasta que no lo haga, dice, no podrán decidir si recurren o no ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Aún tienen margen suficiente para valorarlo, pues tienen de plazo hasta el 17 de marzo para presentarlo en caso de que así lo determinaran.