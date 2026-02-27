Diego Rodríguez

Los payones de Antroxu, la tradición ancestral de La Costera de Grado que se mantiene de generación en generación

Pando prendió este viernes los payones en homenaje a Gelina'l Conde, vecina de la localidad fallecida recientemente. Los pueblos de la zona de Grado conocida como La Costera, que incluye también los núcleos de Los Llanos, Temia y Llauréu, celebraron esta tradición ancestral vinculada al Antroxu en la que los niños y niñas recorrieron el pueblo al atardecer con los payones encendidos y lluecas con las que asustar a los vecinos.