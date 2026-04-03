Paula Tamargo

La gran fiesta del rugby, a pleno sol en Grado

Marea humana en El Casal, barrio moscón cuyo complejo deportivo es el epicentro de la competición del Seven Nortseco Villa de Grado. Los partidos se disputan en los campos municipales y los jugadores y jugadoras están acampados en el espacio verde del Instituto César Rodríguez de Grado, con lo que la presencia de grupos de deportistas que cruzan de uno a otro punto y llenan los establecimientos hosteleros es constante en la zona. Más información