Paula Tamargo

La huerta de Tino (III)

Hace aproximadamente tres meses que Celestino Menéndez García, "Tino", sembró las fabas de mayo en su huerta de Castañeo, en Grado. "Y ahora empiezan a dar todas, mira qué guapas están. Dentro de quince días o un mes ya empiezo a tener alguna. La faba de mayo y el arvejo para hacer una menestra es lo más rico que hay", señala mientras muestra las plantas este agricultor que lleva lo que le da la tierra al mercado moscón de los domingos. Más información