La huerta de Tino (IV)
Celestino Menéndez García, "Tino", lleva toda su vida cultivando su huerta de Grado y, entre lo que va sacando esta temporada de la tierra, todavía hay algún repollo hermoso. "Los tengo de una grana que llamamos repollos de Torrelavega, de una semilla de mi casa, de antes de mis abuelos, igual se va guardando y conservando desde hace 120 años", indica este agricultor que lleva sus excedentes al mercado moscón de los domingos, donde es el vendedor más veterano. "Estos repollos ahora los corto, un poco altos, dejo los que me parece para que retoñen, echan un retoñín y los planto una esquina donde no me estorben. Y ahí sale la semilla y ya la dejo para otro año. Estos se plantan siempre sobre agosto y se cosechan en diciembre, enero...", explica, mientras muestra alguno que todavía queda por una de sus fincas en Castañeo. Más información
