Paula Tamargo

Mucho público y participación en el concurso de equino de Grado

Buena participación de animales y mucho público en el I Concurso de Ganado Equino de Grado, que se celebró ayer en el mercado de ganados de la villa, en la zona de El Casal. Hubo 150 ejemplares procedentes de 40 ganaderías en un certamen que volvió a poner de manifiesto que en el municipio hay tradición y que demostró que esta tiene relevo con mucha gente joven, pese a que el sector no vive ahora el buen momento que tuvo hace unos años. En los dos últimos, el precio al que se paga la carne ha disminuido, coincidieron en señalar todos los ganaderos. No obstante, para la mayoría de lo que estaban en el recinto moscón existen otras motivaciones para mantener la dedicación: es lo que siempre hubo en casa, un "hobby", se hace "porque gusta" e "históricamente el concejo es de tener caballos".