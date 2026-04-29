C. P. M.

Jornada de remo y deportes rurales en Grado

Educación, deporte, conocimiento de las tradiciones y también diversión. Todo ello estuvo presente en la actividad que este miércoles organizó el Club Piragüismo Moscón con los estudiantes del Instituto de Enseñanza Secundaria César Rodríguez, de Grado.

La entidad deportiva ofrece a distintos centros educativos la posibilidad de que los alumnos tengan una experiencia en piragua en el río para que los más jóvenes se animen a practicar esta disciplina, pero en esta ocasión hubo además una novedad: la visita del Grupo de Deporte Rural 6 Conceyos, que hizo una demostración a los asistentes y también les invitó a que probaran.