Paula Tamargo

La huerta de Tino (y VI)

Celestino Menéndez García, "Tino", de 85 años y vitalidad increíble, con una impresionante huerta en Castañeo (Grado), es el vendedor más veterano de la plaza moscona de los domingos.

Hombre que conoce como pocos ya los secretos de la tierra y de los cultivos como se cuidaban antaño, observador y amante de la naturaleza, tiene memoria privilegiada que guarda los saberes populares y las antiguas costumbres de los pueblos. En este vídeo relata la vida de antaño con su familia e incluso cómo se aprovechaba la festividad de Ramos para bendecir la tierra y que diera buen fruto.