Paula Tamargo

Grado estrena grupo de teatro: así fue la representación en la plaza del Ayuntamiento

Grado es mundial y puede llegar a tener hasta olimpiadas. Lo dejaron este domingo de manifiesto los integrantes del grupo de teatro que se ha creado en el concejo, que se estrenó con una lograda representación en la plaza del Ayuntamiento. Aunque la lluvia hizo su inoportuna aparición a los pocos minutos de iniciarse la obra, hubo numeroso público que no quiso perderse el debut de un colectivo intergeneracional creado recientemente, en una iniciativa que ha tenido gran acogida ciudadana.

"Es una pieza humorística, realmente es un pequeño entremés, no una gran obra sino que es microteatro. Dura aproximadamente poco más de 20 minutos y es en clave cómica, pero integrando uno de nuestros elementos más reconocibles y claves, que es el mercado de Grado", indica Daniel Menéndez, impulsor del grupo, autor del guión y además director del Instituto de Enseñanza Secundaria César Rodríguez, entre otras de sus facetas.

El escenario para el desarrollo de "Olimpiadas en Grau: una comedia deportiva para morirse de risa" fue la plaza del Ayuntamiento, con varios de los puestos de los mercadones y sus típicos toldos a rayas, y tras ellos algunos de los actores que representaron papeles de vendedores o chigreros.