Paula Tamargo

Del huerto al comedor: el cultivo que hace escuela en el Virgen del Fresno de Grado

Zanahoria, ajo puerro, calabacín, cebolla, patata, berza, remolacha, acelga, lechuga, fresas, arvejos, pencas... Todo esto y alguna cosa más hay en el huerto ecológico escolar del colegio público Virgen del Fresno, de Grado, una iniciativa que constituye una de las actividades más exitosas y con más arraigo en el centro moscón, donde está a cargo del profesor Juan Garrido Menéndez, docente además de Educación Física.