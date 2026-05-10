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Del huerto al comedor: el cultivo que hace escuela en el Virgen del Fresno de Grado

Del huerto al comedor: el cultivo que hace escuela en el Virgen del Fresno de Grado

Paula Tamargo

Del huerto al comedor: el cultivo que hace escuela en el Virgen del Fresno de Grado

Paula Tamargo

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Zanahoria, ajo puerro, calabacín, cebolla, patata, berza, remolacha, acelga, lechuga, fresas, arvejos, pencas... Todo esto y alguna cosa más hay en el huerto ecológico escolar del colegio público Virgen del Fresno, de Grado, una iniciativa que constituye una de las actividades más exitosas y con más arraigo en el centro moscón, donde está a cargo del profesor Juan Garrido Menéndez, docente además de Educación Física.

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