Paula Tamargo

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Así se ve el nuevo parque infatil de Grado

El nuevo parque infantil de Grado, en la zona de El Palmeral, está casi terminado. Este viernes se trabajaba en la instalación de la tirolina, uno de los elementos estrella de este espacio de ocio infantil localizado junto a la pista multideporte que el Ayuntamiento hizo en este ámbito hace ya tiempo.

Este espacio, que se llamará Parque de Los Editores, está diseñado para ser usado por niños y niñas de 3 a 12 años, según detalla el panel ya colocado en la zona.