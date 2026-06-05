Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin
Así se ve el nuevo parque infatil de Grado

Así se ve el nuevo parque infatil de Grado

Paula Tamargo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Así se ve el nuevo parque infatil de Grado

Paula Tamargo

Grado
RRSS WhatsAppCopiar URL

El nuevo parque infantil de Grado, en la zona de El Palmeral, está casi terminado. Este viernes se trabajaba en la instalación de la tirolina, uno de los elementos estrella de este espacio de ocio infantil localizado junto a la pista multideporte que el Ayuntamiento hizo en este ámbito hace ya tiempo.

Este espacio, que se llamará Parque de Los Editores, está diseñado para ser usado por niños y niñas de 3 a 12 años, según detalla el panel ya colocado en la zona.

Tracking Pixel Contents