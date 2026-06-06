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"Siempre con nosotros", el sentido homenaje de los pilotos en Grado a un compañero fallecido
"Va por ti Kike" o "Hoy corremos todos. Kike siempre con nosotros". Son algunas de las dedicatorias que podían leerse en letras grandes adhesivas sobre la parte trasera de vehículos que este viernes por la tarde participaron en Grado en la ceremonia de salida Rallysprint Villa de Grado Benfer.
Esta novena edición de la cita homenajea a Enrique Fernández Fernández, "Kike", joven fallecido el año pasado a los 33 años y muy vinculado a la escudería moscona Villa de Grado. La competición, que se desarrolla este sábado cuenta con un tramo totalmente renovado pasando por Fuejo, Bayo, La Tejera y Somines. Más información