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Así trabajan los medios aéreos sobre la zona de Anzo

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Paula Tamargo

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Así trabajan los medios aéreos sobre la zona de Anzo

Paula Tamargo

Grado
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El incendio de Grado está estabilizado, lo que no equivale a controlado ni mucho menos a extinguido. Hay aún capacidad de reproducción de alguna llama activa y se sigue trabajando en la zona, con medios terrestres y aéreos, dos helicópteros de Bomberos que se alternan en las tareas y que ven facilitado su trabajo por la cercanía del río Nalón y las zonas de embalse disponibles.

Se espera poder mantener estabilizado el incendio si las circunstancias meteorológicas y de viento no cambian y se mantendrá el operativo sobre el terreno todo el día. Al ocaso dejarían de actuar los medios aéreos y, en función de las circunstancias, se determinaría la situación para la noche, en la que al menos quedaría un retén operativo.

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