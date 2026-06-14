Paula Tamargo

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Así ve la zona del incendio en Peñaflor (Grado)

La situación del incendio en Grado parece bajo control. Ni desde la autovía ni en la zona de la carretera hacia Peñaflor hay ya llamas visibles. La A-63 está abierta en ambos sentidos y se circula con total normalidad en el trayecto entre Grado y Oviedo. La Nacional 634 registra un corte de carril a la altura de la iglesia de Peñaflor, pero se circula por el otro, regulado por semáforos que van dando paso a los vehículos en ambos sentidos.

Esta era la situación pasadas las 9 de esta mañana, hora a la que LA NUEVA ESPAÑA realizó el recorrido por la autovía y por la zona próxima al puente de Peñaflor.

Se ha cerrado a la circulación el carril pegado a la montaña frente al puente de Peñaflor, para evitar daños por la caída de alguna piedra o desprendimiento sobre los conductores. El fuego ha quemado toda la vegetación del monte y la vista desde el puente de Peñaflor, con toda la ladera calcinada impacta en un lugar de gran belleza natural, junto al Nalón. Más información