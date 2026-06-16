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Incendio en la zona de Cabruñana, en Grado

Incendio en la zona de Cabruñana, en Grado

Sara Arias

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Incendio en la zona de Cabruñana, en Grado

Sara Arias

Grado
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Otro incendio en Grado, esta vez en la zona de Cabruñana. Los efectivos de Bomberos ya trabajan en la zona apoyados por medio aéreos: un helicóptero carga en el vaso de la piscina exterior de la villa, en la zona de El Casal, desde las seis y media de esta tarde.

Este nuevo siniestro está afectando a zona de monte pegada a la carretera nacional. El fuego no está cerca de ningún núcleo de viviendas. Más información

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