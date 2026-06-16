Sara Arias

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Incendio en la zona de Cabruñana, en Grado

Otro incendio en Grado, esta vez en la zona de Cabruñana. Los efectivos de Bomberos ya trabajan en la zona apoyados por medio aéreos: un helicóptero carga en el vaso de la piscina exterior de la villa, en la zona de El Casal, desde las seis y media de esta tarde.

Este nuevo siniestro está afectando a zona de monte pegada a la carretera nacional. El fuego no está cerca de ningún núcleo de viviendas. Más información