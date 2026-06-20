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Ovación a la profesora de matemáticas Carmen Varela, que se jubila en el Virgen del Fresno de Grado

Emoción incontenible en el fin de curso del colegio Virgen del Fresno, de Grado, donde cientos alumnos homenajearon a Carmen Varela, profesora del centro que se jubila. No lo hará hasta el próximo agosto oficialmente, pero ya no estará dando clase cuando los escolares regresen a las aulas en septiembre, así que quisieron darle una despedida a lo grande. Por sorpresa, los estudiantes la esperaban en el pasillo y en la zona de patio para que pasara entre ellos, que la ovacionaron de un modo que no dejó lugar a dudas del cariño y la huella que deja entre toda la comunidad educativa.

"La verdad es que sí, que fue muy emocionante, son muchos años y, como digo yo, el colegio ya es mi segunda casa. No lo imaginaba y ha sido un homenaje precioso", señaló la docente a LA NUEVA ESPAÑA. En el colegio moscón ha estado 21 años de una trayectoria más amplia que comenzó en el curso 1984-1985 y que la llevó por distintos centros de otros municipios de Asturias, como Tapia de Casariego, Candás, Oviedo o Tineo, entre otros. Más información