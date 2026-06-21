¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Grado, a la carrera con la I Milla Urbana

Éxito de participación y público de la I Milla Urbana de Grado, que se celebró en el centro de la villa en el marco de las Semanas del Deporte Moscón, que se desarrollan con actividades de muy diversas disciplinas en el municipio. La carreras de esta cita de sábado tuvieron lugar en el entorno de la plaza General Ponte, de la calle Manuel Pedregal y del parque de Abajo.

La actividad estuvo organizada por el Ayuntamiento de Grado junto a la Escuela Multideporte de Corvera, que integra también a atletas moscones.