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Sorpresa para una vecina de El Casal que se jubila: fiesta con charanga por las calles de Grado

Sorpresa para una vecina de El Casal que se jubila: fiesta con charanga por las calles de Grado

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Sorpresa para una vecina de El Casal que se jubila: fiesta con charanga por las calles de Grado

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Se llevó la sorpresa de su vida. Le organizaron una gran fiesta que discurrió por las calles de Grado, con charanga incluida, y que culminó con una espicha en La Antoxana. Regi García se jubiló este curso como cuidadora de comedor y transporte en el colegio público Virgen del Fresno y, aunque ese día ya le hicieron una despedida, aún le quedaba algo mucho más especial por disfrutar y fue esta celebración organizada por sus compañeras de trabajo y a la que no faltaron sus buenos amigos y familia, entre ellos su hijo, el deportista Juan José López, que viajó desde Portugal para estar con su madre en este día tan especial.

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