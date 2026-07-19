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Grado se congrega para animar a la Selección

Grado está inmersa en las fiestas de Santiago y Santa Ana y esta tarde muchos moscones se congregan en la gran carpa instalada en El Charcón para ver el partido de la final del Mundial que enfrenta a España y a Argentina. "Vamos chavales, hay que ganar", son palabras de ánimo repetidas entre los asistentes, que admiten el nerviosismo y las ansias porque España vuelva a levantar la copa del mundo. Más información