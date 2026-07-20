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Grado, fiesta grande con fuegos artificiales

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Grado, fiesta grande con fuegos artificiales

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Fiesta grande en Grado, en la carpa de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, tras la victoria de España, campeona del mundo después de vencer a Argentina.

El broche a una noche espectacular con el triunfo de la Roja se ha puesto en la villa con una descarga de fuegos artificiales tras las que ha habido una gran ovación y ha seguido la música para continuar celebrando un día histórico. Más información

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