Paula Tamargo

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Santiago Peregrino sale de procesión en Grado

Grado está ya celebrando los días grandes de sus fiestas y en ellas hay también momento para los actos religiosos. Este sábado por la mañana recorrió las calles de la villa la procesión de Santiago y Santa Ana, con numerosos fieles siguiendo un itinerario que partió de la iglesia parroquial de San Pedro, ascendió por La Magdalena, para seguir por la zona de La Blanca, Marqueses de la Vega de Anzo, General Ponte y regresar hacia el templo.

Muchos asistentes acudieron ataviados con camisetas blanca y pañuelo azul, atuendo típico de estas fiestas de Grado. La marcha recorrió las calles en torno a la iglesia portando a Santiago Peregrino y tras de él la imagen de Santa Ana.