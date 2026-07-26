Paula Tamargo

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Mariachis en Grado, que vive la fiesta de Santiago y Santa Ana

úsica de "Mariachi Asturias". Fue una de las propuestas de animación itinerante que se disfrutó este sábado por las plazas de Grado, que celebra las fiestas de Santiago y Santa Ana.

La iniciativa estuvo organizada por el Ayuntamiento de Grado, al igual que la prevista para este domingo, con la sesión vermú, a partir de las 14.00 horas, amenizada por "Ciudadano vil". Irá pasando para actuar por la Plaza Longoria, La Panerina, Álvaro González, General Ponte y Manuel Pedregal.

Esta tarde, organizado por la Hermandad de Santiago y Santa Ana, hay concurso de tortillas en el parque de Arriba, a las 20.00 horas. A partir de las 21.00 habrá música en la calle, con "Los buscavidas" en el parque de Arriba, en una actividad del Ayuntamiento.