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La fiesta madruga para Santa Ana en Grado

Grado amanece este lunes de fiesta, celebrando Santa Ana, la más esperada del año para los moscones. El parque de Arriba está ya desde primera hora de esta mañana lleno de romeros que madrugan (o no han dormido esta noche) y que bailan a ritmo de DJ desde la zona de barra instalada por la Hermandad de Santiago y Santa Ana.

En la villa se vive hoy un día muy especial, en el que 14 carrozas desfilarán al ritmo de las charangas por las calles, desde El Casal hasta el centro de la villa, acompañados por jóvenes, grupos de amigos o familias enteras que se despiertan este lunes en Grado con la ilusión de vivir una jornada que une a todo un pueblo.