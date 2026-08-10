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Fiesta swing en Grado

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Fiesta swing en Grado

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La plaza del Ayuntamiento de Grado acogió este domingo su «II Fiesta Swing de Mercáu». La cita, que se desarrolló en el marco del programa municipal de cultura en la calle «EmplazArte», comenzó las 13.00 horas protagonizada por la música en directo de «Body&Soul ®».

Bailaron los miembros del colectivo «Swing4Asturias» (Angelica Conde, Ana Rodríguez, Juan Carlos Santos, Noelia Álvarez, Óscar Sánchez, Lucía Espina, Gloria Rodríguez y Elsa Pérez), animando a hacerlo también al público que se congregó alrededor. Más información

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