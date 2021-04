346.786 nuevos casos de contagios de coronavirus en India sólo del viernes al sábado. Es el nuevo récord mundial que bate el país, por tercer día consecutivo, tras registrar el viernes casi 315 mil nuevos contagios. Manish Kapoor es familiar de un paciente con COVID-19: "Voy de hospital en hospital, les he rogado a todos, a todos. También estoy dispuesto a pagar, pero no hay nada disponible", asegura. Con estas cifras los hospitales están ya colapsados. En EL Hospital Batra de la capital, Nueva Delhi, la llegada de nuevos pacientes es frenética. Muchos son rechazados ante la imposibilidad de atenderlos a todos. Abishek ha llegado al hospital con su abuelo, que tiene COVID: "No le dejan entrar. No entendemos nada. Dicen que no hay doctores disponibles. Pero si en urgencias no los hay, ¿dónde puedo ir?", se pregunta desesperado. Las reservas de oxígeno se agotan. Y solo en esta ciudad muere una persona de COVID cada 4 minutos. El Doctor Gupta, director del Hospital Batra de Nueva Delhi, pide desesperado más oxígeno: "No sabemos qué hacer con 500 litros cuando requerimos más de 8.000 litros al día", dice con impotencia. El país sufre su segunda ola de contagios, disparada por una doble mutación del virus. Y por la celebración de eventos masivos en el país, que lo sitúa ya como el segundo en el ránking mundial con más número de personas contagiadas.