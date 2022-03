El presidente Zelenski reconoce que Ucrania no entrará en la OTAN y ésta era una de las condiciones exigidas por Putin para detener la invasión. "Si no tenemos las puertas abiertas", ha advertido Zelenski, Europa, por su propia seguridad, debe ayudar a su país a defenderse frente a Rusia. Y ha habido más encuentros. Los primeros ministros de Polonia, la República Checa y Eslovenia han viajado a Ucrania para mostrar su apoyo a Zelenski en otra jornada de intensos bombardeos. Los líderes han coincidido en la necesidad y la urgencia de un alto el fuego. Zelenski ha agradecido este gesto de apoyo. Mientras, prosiguen los trabajos de las delegaciones de Rusia y Ucrania. "Las posiciones durante las negociaciones ya suenan más realistas", dice el presidente ucraniano. Aunque reconoce que el proceso está siendo muy complicado. Moscú no afloja en sus exigencias: el reconocimiento de la anexión de Crimea y que acepte la independencia de las repúblicas del Donbás.