Rueda de prensa improvisada tras el informe de la investigación al presidente Joe Biden por los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca. Una respuesta que llega después de las declaraciones del fiscal en las que apunta a la limitación de la capacidad mental del presidente y a las que el propio Biden contesta: "Mi memoria está bien, mira todo lo que he hecho desde que me convertí en presidente". Pero, tras este momento, afirma también que "como saben, inicialmente el presidente de México, Sisi, no quiso abrir la puerta para dejar entrar ayuda humanitaria". Así, en tan solo unos segundos, Joe Biden confunde al presidente de México con el de Egipto, levantando aún más dudas sobre el estado de la memoria del dirigente estadounidense.