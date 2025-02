Aunque los escombros inundan las calles de Jan Yunis, los palestinos siguen sintiendo que su hogar está ahí. Tras más de un año de guerra han logrado regresar a su tierra . Sin embargo, su felicidad se ha visto manchada por las últimas declaraciones de Donald Trump, quien ha prometido crear una 'Riviera de Oriente Medio' en Gaza. Los palestinos están indignados y rechazan por completo este plan. Tras duros enfrentamientos con Israel, no van a permitir que les roben su tierra. En la mente de Trump hay ideas descabelladas, pero los palestinos resistirán para que sus decisiones no afecten al lugar donde nacieron. Gaza no es una mercancía.