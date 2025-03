El presidente Donald Trump ha valorado el desencuentro con Zelenski en el Despacho Oval. En una nueva comparecencia ante los medios de comunicación, tras el choque público con el líder ucraniano y la posterior cancelación de la reunión prevista y la firma del esperado acuerdo sobre minerales, Trump ha dicho que el presidente ucraniano no quiere un alto el fuego, no quiere la paz, sobrestima sus cartas y su fuerza y prefiere criticar a Vladimir Putin que pensar en el bienestar de su población. "Hoy tuvimos una reunión, como saben, con el presidente Zelenski, y yo diría que para él no fue muy bien. Creo que se vino arriba. Buscamos la paz. No buscamos a alguien que va a firmar un acuerdo que le da poder y que luego no busque la paz, porque se siente envalentonado. Y eso es lo que vi que sucedía. Estoy buscando la paz. No pretendemos entrar en una guerra que dure diez y andarnos con juegos. Queremos paz", explicó a los periodistas.