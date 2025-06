Ni cláusulas de exclusión, ni excepciones, ni acuerdos: el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha negado que la alianza haya concedido a España una exención al objetivo de invertir un 5% del producto interior bruto (PIB) en defensa, que los líderes acordarán esta semana, durante una cumbre en La Haya.

"Todos los aliados están de acuerdo con la declaración, y todos los aliados están de acuerdo con los objetivos de capacidades [militares]", ha dicho Rutte. "Lo que acordamos como alianza es el objetivo de gastar el 5% del PIB en nuestra defensa colectiva", ha insistido el jefe político de la organización, incidiendo en que "la OTAN no tiene cláusulas de no participación y no conoce los acuerdos paralelos". Lo que tienen los gobiernos, ha añadido, es soberanía y flexibilidad para determinar cómo lo cumplen.