harlie Kirk, una de las figuras más importantes en el mundo de la ultraderecha de Estados Unidos, ha recibido este miércoles un disparo cuando ofrecía una conferencia en la universidad estatal Utah Valley University.

Kirk, de 31 años, es fundador de Turning Points USA, una organización que ha sido vital en los últimos años para inyectar energía en el movimiento ultraconservador, especialmente entre los jóvenes, y para la movilización de votantes..

Kirk ha recibido un único disparo, según muestran las imágenes que circulan en redes sociales.