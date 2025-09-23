Sara Fernández

Hamás asesina a tres palestinos en una ejecución pública

Hamás ha ejecutado públicamente a tres palestinos por ayudar a Israel durante la guerra. Los palestinos estaban atados de manos y con los ojos vendados, mientras milicianos de Hamás y otros ciudadanos esperaban a que fuesen ejecutados. Esta medida ha mostrado una “sentencia revolucionaria”, según autoridades de Hamás, con el fin de mandar “un mensaje claro” para los que sientan la tentación de colaborar con Israel. Esta ejecución se ha producido después de una semana llena de ataques por parte de Israel en Gaza para acabar con Hamás.