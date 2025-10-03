Lucía Feijoo Viera

Estados Unidos lanza un nuevo ataque letal contra una supuesta narcolancha cerca de Venezuela

Estados Unidos ha atacado este viernes otra embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales cercanas a las costas de Venezuela. El ataque, al menos el cuarto acometido por las fuerzas armadas estadounidenses bajo las órdenes de Donald Trump, y también con víctimas mortales, ha sido confirmado en un mensaje en X por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.