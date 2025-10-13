Lucía Feijoo Viera

Trump califica el día de la entrega de rehenes como “un nuevo comienzo”

El presidente de EEUU, Donald Trump, se ha desplazado al Parlamento israelí en Jerusalén poco después de aterrizar en Israel. Allí ha firmado en el libro de visitas dejando un mensaje muy especial. “Es un honor para mí. Un gran y bello día. Un nuevo comienzo”, ha escrito Trump con letras mayúsculas. El presidente estadounidense, que ha estado acompañado por Benjamin Netanyahu, tiene previsto pronunciar unas palabras en el Parlamento una vez ya se ha confirmado que todos los rehenes han sido liberados por Hamás. Antes de viajar a Egipto, mantendrá un encuentro con los familiares de los secuestrados.