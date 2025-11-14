Lucía Feijoo Viera

Al menos tres muertos por el atropello de un autocar en Estocolmo

Un autocar atropelló y mató a al menos tres personas en Estocolmo este viernes por la tarde al embestir contra una parada del centro de la capital sueca. También se reportaron varios heridos, anunció la policía sueca. Hay personas heridas y muertas en el incidente confirmaron fuentes oficiales. La policía, en un primer momento, no hizo comentarios sobre el número, el género ni la edad de las víctimas, indicó la policía en un comunicado. La prensa sueca ha informado de que el numero de muertos es de al menos tres. El vehículo que atropelló a un grupo de personas es un autocar de dos pisos de color azul.