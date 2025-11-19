Lucía Feijoo Viera

El volcán Semeru entra en erupción en Indonesia

El volcán Semeru, en Indonesia, ha entrado en erupción esta mañana, y la agencia vulcanológica del país ha elevado al máximo el nivel de alerta de la montaña más alta de la isla de Java. Hasta los 2 km de altura han llegado las nubes de ceniza que ha arrojado el cráter superando la cima de la montaña, según ha comunicado la agencia, que ha prevenido además a los residentes para que se mantengan alejados 2.5 km mínimo debido a los riesgos. El Semeru, de más de 3.600 metros de altura, es uno de los cerca de 130 volcanes activos del país. Indonesia se encuentra en el conocido «Anillo de Fuego del Pacífico», una zona de gran actividad sísmica, donde diferentes placas de la corteza terrestre se encuentran y provocan un gran número de terremotos y volcanes.