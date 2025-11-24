Lucía Feijoo Viera

Un ataque ruso con drones mata a cuatro personas en Járkov, Ucrania

Al menos cuatro personas han muerto y doce más han resultado heridas este domingo en un ataque de un dron ruso en la ciudad de Járkov, en el este de Ucrania. El asalto se ha llevado a cabo con 16 proyectiles lanzados por un dron Geran-2, según ha explicado el gobernador de la región militar de Járkov, Oleg Sinegubov, en su cuenta en Telegram. Entre los heridos hay dos niños de 12 y 11 años. Las víctimas son tres mujeres de 27, 41 y 69 años y un hombre de 55. Más información