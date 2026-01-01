Europa Press

VIDEO: Decenas de muertos y un centenar de heridos en el incendio de la fiesta de Año Nuevo en un bar de una estación de esquí de Suiza

Un incendio en el bar Le Constellation, en la lujosa estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais (al sur de Suiza), ha causado "decenas de muertos" y un centenar de heridos, según el portvoz de los servicios de seguridad de la localidad, Stéphane Ganzer. Las causas del siniestro son aun materia de la investigación, aunque se parte de la base de que no se trató de un atentado, sino de un accidente causado probablemente por artefactos pirotécnicos. Más información