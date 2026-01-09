Lucía Feijoo Viera

Espontánea ovación a los héroes de Crans-Montana

Decenas de bomberos y miembros de los servicios de emergencia que participaron en las labores de rescate de los cuerpos de los jóvenes fallecidos en el incendio ocurrido en un local de ocio de Crans-Montana (Suiza) en la noche de fin de año, han recibidos hoy con un cálido aplauso de reconocimiento a su dura labor. Esta ovación se ha producido de forma espontánea en una iglesia de la ciudad suiza de Martigny donde han coincidido con familiares y amigos de los fallecidos en una ceremonia en memoria de las víctimas. 40 jóvenes murieron en el fatídico incendio y 116 resultaron heridos.