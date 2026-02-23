Secciones

Nueva York, en vilo ante el peor temporal de nieve de la década

Sara Fernández

Colegios cerrados, carreteras bloqueadas para los vehículos no esenciales y miles de vuelos cancelados: gran parte del noreste de Estados Unidos sufre ya las consecuencias de una de las mayores tormentas invernales de los últimos diez años. Una emergencia climática que afecta a una amplia región del país, entre la que se incluyen grandes ciudades como Boston, Nueva York y Nueva Jersey, y que, hasta el momento, tiene en alerta a casi 70 millones de personas

