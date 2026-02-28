PI STUDIO

Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto a gran escala contra Irán

Este sábado Estados Unidos e Israel han lanzado un gran ataque conjunto contra Irán. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho esta mañana en un mensaje de vídeo que la operación se lanzó "para eliminar la amenaza existencial" que plantea la República Islámica. A su vez, el presidente estadounidense Donald Trump se ha hecho eco de los mismos motivos. Más información