PI STUDIO

Israel evacúa a pacientes de hospitales tras su ataque a Irán

Hospitales de todo Israel comenzaron a evacuar pacientes y a pasar a operaciones de emergencia tras el ataque contra Irán. El Centro Médico Hadassah de Jerusalén informó en un comunicado que el personal estaba evacuando a los pacientes y transfiriéndolos a áreas protegidas dentro del complejo médico.