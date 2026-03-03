Sara Fernández

Se produce una fuga y deflación de gas natural en sur de Perú que provoca restricción del suministro en Lima

La fuga y deflagración de gas natural del yacimiento de Camisea que se produjo este domingo en la zona selvática de la región de Cusco, en el sur de Perú, llevó a que este lunes se restrinja la venta de ese combustible para vehículos particulares en Lima, informó la empresa distribuidora en un comunicado.