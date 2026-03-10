Lucía Feijoo Viera

Estados Unidos exhibe poder militar con un nuevo vídeo

Según Trump, Estados Unidos ha reducido la capacidad militar de Irán al 10% y ha hundido 51 buques de guerra. En total, dice haber alcanzado 5.000 objetivos, incluidas fábricas de misiles y drones, el movimiento que más daño habría hecho al régimen iraní. En las últimas horas el mando operativo de Estados Unidos ha lanzado además imágenes propagandísticas con el objetivo de ensalzar su propio poder militar. Un vídeo muestra uno de los portaviones de Estados Unidos en la zona lanzando misiles y volando cazas de combate.